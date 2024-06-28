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15:41, 28 июня 2024Бывший СССР

Полковник объяснил появление над Белгородской областью воздушного шара с Украины

Полковник Матвийчук: Киев отправляет к территории РФ воздушные шары для разведки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил появление над Белгородской областью воздушного шара, запущенного с территории Украины. В беседе с «Лентой.ру» Матвийчук рассказал, что Киев регулярно отправляет к территории России подобные шары для осуществления разведки.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что над Белгородской областью был сбит запущенный Украиной малоразмерный воздушный шар. Как сообщается, объект был выявлен средствами противовоздушной обороны. Сведений о возможной цели запуска воздушного шара и выполняемой им функции в военном ведомстве не представили.

«Есть множество разных версий того, чем могут быть эти шары. Я склоняюсь к тому, что это разведывательное устройство с фотоаппаратурой, которое изучает приграничную территорию России и передает данные Украине. У таких шаров слабая отражательная способность, поэтому их сложно засечь с помощью технических средств разведки. Скорее всего, это визуальные оптические приборы, которые трудно обнаружить и еще труднее сбить. Дело в материале, который не отображается на радиолокаторах», — пояснил Матвийчук.

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Российские войска уже сбивали запущенные со стороны Украины воздушные шары. Так, один из них был сбит 25 июня над Ростовской областью. Подробностей инцидента также приведено не было.

Белгородская область чаще других российских регионов подвергается атакам со стороны Украины. 28 июня в регионе были атакованы сразу три населенных пункта.

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      Кирилл Садовский
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