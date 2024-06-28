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04:11, 28 июня 2024Интернет и СМИ

Порнозвезда рассказала об обучении в секс-школе

Кадр: Pillow Talk / YouTube

Популярная порноактриса, известная как Казуми, рассказала, что обучалась в секс-школе. Об этом она заявила в подкасте Pillow Talk, запись которого доступна на YouTube.

Казуми отметила, что обучалась в секс-школе культового итальянского порноактера Рокко Сиффреди, которая располагается в Будапеште. «Это 20-дневное обучение, а в классе было 10 человек», — добавила порнозвезда.

По ее словам, Сиффреди лично преподает в школе. Казуми также подчеркнула, что в числе его учеников порноактеры Мануэль Феррара, Альберто Бланко и другие звезды секс-индустрии. «Они знают, как нужно [заниматься сексом]», — заявила девушка.

Ранее Казуми заявила, что, несмотря на карьеру в порно, у нее хорошие отношения с бойфрендом. Она также пожаловалась, что пользователи сети оставляли жесткие комментарии под ее с парнем фотографиями.

Перед этим Казуми рассказала, что родители не знают о ее съемках в порно. По словам порноактрисы, ее мать и отец не смотрят ролики для взрослых, а также плохо разбираются в интернете.

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      Олег Давыдов
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