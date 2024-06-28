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20:43, 28 июня 2024Наука и техника

Путин анонсировал производство ракет средней и меньшей дальности

Путин заявил о необходимости производства ракет средней и меньшей дальности

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин анонсировал начало производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на действия США. Об этом он заявил на совещании с членами Совбеза.

«В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где — если это потребуется для обеспечения нашей безопасности — их размещать», — заявил Путин.

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