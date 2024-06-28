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13:51, 28 июня 2024Интернет и СМИ

В Британии высказались о возможной отправке военных подрядчиков из США на Украину

Spectator: Россия сочла бы отправку подрядчиков из США на Украину провокацией

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Россия сочла бы отправку военных подрядчиков из США на Украину провокацией. Такое мнение выразил автор британского издания The Spectator Майкл Эванс.

В материале утверждается, что в команде по национальной безопасности президента США Джо Байдена обсуждается возможность отправки из США на Украину военных подрядчиков, которые будут помогать чинить и обслуживать американское оружие. По мнению Эванса, решение этого вопроса будет непростым для американского президента.

«Аргументы против этого решения веские. Москва расценила бы прибытие американских подрядчиков на Украину как намеренную провокацию, что потенциально может подвергнуть жизни американцев опасности», — заявил Эванс.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что разрешение разместить американских военных подрядчиков на Украине приблизит США к отправке войск в постсоветскую страну.

Перед этим в Пентагоне заверили, что Белый дом пока не принимал решений о снятии запрета на размещение военных подрядчиков на Украине. Там также сообщили, что Соединенные Штаты не намерены направлять на Украину войска.

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      Маргарита Щигарева
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