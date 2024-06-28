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12:44, 28 июня 2024Силовые структуры

Стала известна причина объявления в розыск мужа Блиновской

РИА Новости: Блиновский не является для ознакомления с материалами дела

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей не является к следствию для ознакомления с материалами дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, это и послужло поводом для объявления мужчины в розыск.

Ранее стало известно, что следователи возбудили новое уголовное дело против мужа «королевы марафонов». Расследование ведется по статье 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере»). Блиновскому грозит до пяти лет лишения свободы.

Между тем бывший адвокат Эльман Пашаев сообщил, что Блиновский участвует в боях под Красногоровкой, его перевели в штурмовое подразделение.

Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, подала заявление о банкротстве 3 июня. Ее супругу ранее вменялось пособничество в уклонении от налогов.

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      Екатерина Кашурникова
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