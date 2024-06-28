Тренер назвал лучшие упражнения для застрявших в пробке водителей

Фитнес-тренер Виктор Симкин назвал лучшие упражнения для застрявших в пробке водителей. Его слова приводит «Газета.Ru».

Симкин напомнил, что долгое нахождение водителя за рулем приводит к нарушению кровообращения. Он рекомендовал выполнять 20-30 быстрых подъемов стопы на носок, благодаря чему можно прокачать икроножные мышцы и разогнать кровь.

Далее тренер посоветовал делать вакуум живота. Для этого нужно максимально подтянуть живот к позвоночнику на выдохе. По мнению эксперта, упражнение тонизирует мышцы кора. Последним эффективным упражнением Симкин назвал надувание щек, которое положительно влияет на концентрацию водителя.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь посоветовала упражнения для офисных работников. Для расслабления спины тренер рекомендовала наклониться вниз, расслабить руки и побыть в таком положении 30 секунд или, сидя на стуле, сделать скручивания.