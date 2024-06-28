В Германии призвали работающих в России немецких журналистов задуматься об отъезде

МИД Германии призвал работающих в РФ немецких журналистов подумать об отъезде

Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер призвал немецких журналистов, работающих в России, задуматься об отъезде из страны. О рекомендации дипломата представителям прессы сообщает РИА Новости.

«Каждому из них [журналистов] следует проверить, возможно ли и дальше его присутствие в России, и в том числе проверить, не стоит ли рассмотреть выезд», — сказал Фишер во время брифинга, отвечая на вопрос о зеркальных мерах, которые принимаются против немецких журналистов.

Дипломат добавил, что МИД Германии не рекомендует гражданам страны посещать Россию, и уточнил, что эта рекомендация касается и журналистов.

26 июня стало известно, что журналистку из Австрии Каролу Шнайдер обязали покинуть Россию. Такое решение было принято в ответ на отзыв аккредитации у корреспондента ТАСС австрийской стороной.

25 июня МИД России озвучил меры, принятые после блокировки нескольких российских изданий в Европе. В ответ на действия европейских властей Россия решила ограничить доступ к интернет-ресурсам 81 СМИ и медиаоператору Евросоюза. В список вошли медиакомпании из Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Чехии, Швеции и других государств.