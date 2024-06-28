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04:51, 28 июня 2024Мир

В Германии возмутились оговоркой Байдена на дебатах

Бизнесмен Дотком возмутился словами Байдена о сестрах-насильниках

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Джо Байден оговорился в ходе предвыборных дебатов, рассуждая о женщинах, подвергающихся насилию. На это обратил вниманием немецкий бизнесмен Ким Дотком на своей странице в соцсети X.

«Множество молодых женщин подвергаются изнасилованиям со стороны своих родственников по мужу, своих же супругов, братьев и сестер», — процитировал он американского президента, назвав подобное высказывание абсурдным.

По словам предпринимателя, своим заявлением Байден опозорил демократов.

Дебаты Байдена и бывшего президента США Дональда Трампа проходят в Атланте. Политики уже успели обсудить экономику страны. Они также поговорили о причинах начала конфликта на Украине.

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      Марина Совина
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