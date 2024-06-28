В Молдавии рассказали о возможности присоединиться к БРИКС и ШОС

Экс-президент Молдавии Додон: страна могла бы вступить в БРИКС при смене власти

Молдавия при смене власти могла бы вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и БРИКС. О возможности такого решение рассказал экс-президент республики Игорь Додон, его цитирует ТАСС.

«Я думаю, что при смене власти в Молдове для нас было бы интересно поучаствовать, на первых порах в качестве наблюдателя, в ШОС и БРИКС», — заявил политик.

Он добавил, что получение страной при его правительстве статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе было весьма выгодным для Молдавии.

Ранее президент Молдавии Майя Санду прокомментировала начало переговоров о членстве в Европейском союзе. По ее словам, в будущем Кишинев обязательно станет частью европейской семьи.