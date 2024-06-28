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17:02, 28 июня 2024Бывший СССР

В Молдавии рассказали о возможности присоединиться к БРИКС и ШОС

Экс-президент Молдавии Додон: страна могла бы вступить в БРИКС при смене власти
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Молдавия при смене власти могла бы вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и БРИКС. О возможности такого решение рассказал экс-президент республики Игорь Додон, его цитирует ТАСС.

«Я думаю, что при смене власти в Молдове для нас было бы интересно поучаствовать, на первых порах в качестве наблюдателя, в ШОС и БРИКС», — заявил политик.

Он добавил, что получение страной при его правительстве статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе было весьма выгодным для Молдавии.

Ранее президент Молдавии Майя Санду прокомментировала начало переговоров о членстве в Европейском союзе. По ее словам, в будущем Кишинев обязательно станет частью европейской семьи.

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      Глеб Палехов
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