В США рассказали об опасном увлечении Пентагона

RS: увлечение Пентагона сверхсложной техникой ведет к потерям среди солдат

Регулярные катастрофы с участием конвертоплана V-22 Osprey показывают, что увлечение Пентагона сверхсложной техникой опасно для армии. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра Стимсона Дэн Грейзер в статье для американского издания Responsible Statecraft (RS).

Автор уточняет, что данная модель оказалась хуже традиционных вертолетов. Кроме того, использование конвертоплана привело к потере 62 человек с момента принятия на вооружение в 1989 году. «Osprey — лишь одно из множества закупочных фиаско Министерства обороны», — рассказал Грейзер.

Закупочные неудачи Пентагона привели к проблемам в обеспечении вооруженных сил, объяснил эксперт. Как утверждает автор, флот США списывает корабли быстрее, чем получает новые, а Военно-воздушные силы (ВВС) располагают в два раза меньшим числом истребителей, чем в 1990 году.

«Во многих отношениях программа Osprey стала предвестником эры сверхсложного оружия. И доколе эта тенденция сохраняется, командование будет требовать больше денег на бесполезные закупки, которые не только не работают, как полагается, но и постепенно подрывают эффективность вооруженных сил США», — констатировал Грейзер.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы (ВМС) США вернулись к использованию устаревших палубных транспортных самолетов C-2A Greyhound («Борзая») из-за приостановки эксплуатации конвертопланов V-22 Osprey. Последнюю эскадрилью C-2A задействовали для поддержки операций авианосцев в пятом и седьмом флотах ВМС США.