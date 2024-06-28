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11:21, 28 июня 2024Россия

Власти раскрыли подробности о последствиях атаки беспилотника на российский нефтепровод

В Тамбовской области после атаки БПЛА загорелся резервуар нефтепровода «Дружба»

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Тамбовской области после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелся резервуар на территории Магистрального нефтепровода «Дружба» линейной производственно-диспетчерской станции Никольское. Подробности о последствиях удара раскрыло правительство региона в Telegram.

На данный момент ликвидировано открытое горение. Сейчас специалисты проводят охлаждение резервуара. На месте работают сотрудники регионального МЧС и территориальной РСЧС.

О пожаре на нефтебазе в Тамбовской области стало известно рано утром 28 июня. Как рассказал губернатор региона Максим Егоров, возгорание началось в результате прилета беспилотника. По его данным, никто не пострадал. При необходимости власти проведут эвакуацию местных жителей.

Ранее украинские дроны-камикадзе также попытались атаковать военный объект в Смоленской области. По словам главы региона Василия Анохина, средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили над Починковским районом девять беспилотников. Предварительно, пострадавших нет.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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