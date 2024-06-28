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12:21, 28 июня 2024Ценности

Возлюбленную Брэда Питта раскритиковали в сети за одну деталь во внешности

Фото: @inesderamonfans

Возлюбленную Брэда Питта, фитнес-тренера Инес де Рамон, раскритиковали в сети за одну деталь во внешности. Соответствующий материал и комментарии публикует Daily Mail.

Папарацци засняли женщину во время прогулки по Лос-Анджелесу. На размещенных кадрах избранница знаменитости предстала в черных спортивных штанах прямого кроя и укороченном топе. Поверх упомянутых изделий она надела джинсовую оверсайз-рубашку. Свой образ де Рамон дополнила белыми кроссовками, сумкой и солнцезащитными очками.

Пользователей сети смутил внешний вид женщины, о чем они написали в комментариях под материалом. «У Инес есть усы», «Подождите... У нее очень много усов!!», «Слишком смешно, но это правда...», «Ей нужен воск для удаления волос!», «Я вижу ультратонкие усы!!! Фу», — возмутились они.

Ранее в июне одна деталь на снимках Кендалл Дженнер из Лувра смутила фанатов. На размещенных фото 28-летняя манекенщица была запечатлена рассматривающей картины. На ней было черное платье длины макси, оформленное открытой спиной.

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      Екатерина Ештокина
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