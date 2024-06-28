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18:01, 28 июня 2024Наука и техника

В Антарктике обнаружили опасную для ледников слякоть

Nature Geoscience: ледники Антарктики содержат вдвое больше талой воды

Фото: James Eades / Unsplash

Ученые Кембриджского университета обнаружили, что Антарктические шельфовые ледники содержат в два раза больше талой воды, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Специалисты применили методы искусственного интеллекта для картирования слякоти — пропитанного водой снега — на шельфовых ледниках Антарктики и обнаружили, что 57 процентов всей талой воды содержится в виде слякоти, а оставшееся количество находится в поверхностных прудах и озерах.

Известно, что по мере потепления климата количество талой воды увеличивается, что может привести к опасной нестабильности или коллапсу шельфовых ледников. Это, в свою очередь, способствует повышению уровня моря.

Кроме того, слякоть и озера талой воды поглощают больше солнечного тепла, чем снег или лед, что вызывает дополнительное таяние. Этот процесс в настоящее время не учитывается в климатических моделях, что может привести к недооценке прогнозов таяния ледникового покрова и стабильности шельфовых ледников.

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      Александр Еникеев
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