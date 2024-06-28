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09:56, 28 июня 2024Экономика

Южная Корея назвала новые запрещенные к поставкам в Россию товары

Южная Корея расширила список товаров, для отправки которых в РФ нужно одобрение

Фото: Heo Ran / Reuters

Южная Корея расширит на 243 наименования список экспортного контроля в отношении поставок в Россию и Белоруссию, сообщает Yonhap со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики страны. Агентство указало, что новые правила начнут действовать к концу августа после завершения необходимых процедур.

Таким образом, соответствующий перечень, как и анонсировалось корейскими властями, увеличивается до 1402 позиций. В него, в частности, внесут металлорежущее оборудование, детали оптических приборов и датчики.

Отмечается, что общим правилом будет запрет на поставки этих товаров, но правительство сможет давать одобрение на них в каждом конкретном случае, особенно когда речь идет о сделках, которые заключили до нынешних нововведений.

Заявления о расширении экспортного контроля последовали после того, как главы России и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В последний раз Южная Корея расширяла список товаров, запрещенных к поставкам в Россию, прошлой зимой. Тогда в него включили автомобили, тяжелое строительное оборудование, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты и механизмы, имеющие потенциальное военное применение.

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      Дмитрий Воронин
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