Южная Корея назвала новые запрещенные к поставкам в Россию товары

Южная Корея расширила список товаров, для отправки которых в РФ нужно одобрение

Южная Корея расширит на 243 наименования список экспортного контроля в отношении поставок в Россию и Белоруссию, сообщает Yonhap со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики страны. Агентство указало, что новые правила начнут действовать к концу августа после завершения необходимых процедур.

Таким образом, соответствующий перечень, как и анонсировалось корейскими властями, увеличивается до 1402 позиций. В него, в частности, внесут металлорежущее оборудование, детали оптических приборов и датчики.

Отмечается, что общим правилом будет запрет на поставки этих товаров, но правительство сможет давать одобрение на них в каждом конкретном случае, особенно когда речь идет о сделках, которые заключили до нынешних нововведений.

Заявления о расширении экспортного контроля последовали после того, как главы России и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В последний раз Южная Корея расширяла список товаров, запрещенных к поставкам в Россию, прошлой зимой. Тогда в него включили автомобили, тяжелое строительное оборудование, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты и механизмы, имеющие потенциальное военное применение.