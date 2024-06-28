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17:21, 28 июня 2024Ценности

Звезда «Мстителей» снялся топлес после перелома 38 костей

Актер Джереми Реннер снялся топлес для журнала после перелома 38 костей

Фото: @menshealthmag

Популярный американский актер Джереми Реннер, который в январе 2023 года попал под гусеницы снегоуборочной машины и сломал 38 костей, снялся топлес для мужского журнала Men's Health. Соответствующая публикация появилась на странице иностранного издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летний артист предстал перед камерой в одних шортах и продемонстрировал мускулы. На других фото он показал тренировки, к которым он прибегает после переломов.

В интервью журналу звезда «Мстителей» рассказал, что, несмотря на регулярные занятия спортом, у него периодические случаются судороги. Его реабилитация продолжается до сих пор. По словам знаменитости, он тренируется четыре-пять раз в неделю по индивидуальной программе, которая помогает ему восстановить силу мышц.

В январе пользователи сети оценили фото актера Марка Руффало для журнала Perfect Magazine словами «Халк плачет в углу». Тогда он позировал перед камерой топлес.

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      Мария Винар
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