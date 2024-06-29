Губернатор Севастополя заявил об идущей вместе с СВО информационной войне

Развожаев: атаки ВСУ на Севастополь сопровождаются атаками в медиа-ресурсах

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил местных жителей критично относиться к новостям. В своем Telegram-канале он предупредил, что вместе со специальной военной операцией идет информационная война.

Развожаев отметил, что каждая атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город сопровождается атаками в медиа-ресурсах. По его словам, фейковые сообщения имеют одну цель — дестабилизировать обстановку в городе и заставить людей нервничать.

Например, он назвал ложью сообщения о том, что в субботу, 29 июня, во время атаки в Севастополе не работала система оповещения. «Безусловно, у нас есть улицы, на которых не слышно сирен. Буквально 27 июня после чрезвычайной сессии я подробно говорил о том, что мы знаем все места, где не слышно, оборудование дополнительное уже закуплено и в ближайшее время начнется достройка системы оповещения, чтобы она покрывала весь город», — написал губернатор Севастополя, пообещав, что парки, скверы и пляжи будут дополнительно усилены системами оповещения.