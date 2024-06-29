Хоккеист ЦСКА Каменев остался недоволен разницей зарплат с российскими футболистами

Хоккеист ЦСКА Каменев считает, что футболисты получают незаслуженно много

Хоккеист московского ЦСКА Владислав Каменев остался недоволен разницей зарплат с российскими футболистами. Об этом пишет Metaratings.

«Если сравнивать футбол с хоккеем, то возникают вопросы, почему они зарабатывают гораздо больше. Все-таки для хоккеистов футбол — это не игра, а всего лишь часть разминки. Ну, кто на что учился», — сказал Каменев.

Каменев добавил, что не следит за российским футболом. «Знаю, что "Зенит" каждый год становится чемпионом. У кого больше денег, тот и выигрывает», — отметил хоккеист ЦСКА.

Ранее Каменев описал свою жизнь в США на более раннем этапе карьеры. «Везде травой пахло. Это легализовано в Америке, так что для всех это было нормой», — заявил он, добавив, что старался не заходить в неблагополучные районы.