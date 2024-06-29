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01:40, 29 июня 2024Спорт

Макгрегор отреагировал на обыски в школе Нурмагомедова

Макгрегор отреагировал на обыски в школе Нурмагомедова хештегом «Конор был прав»

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на новость об обысках в школе своего бывшего соперника Хабиба Нурмагомедова хештегом «Конор был прав». Соответствующую запись он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

Ирландский боец сделал репост новости, добавив в комментарии хештег.

В воскресенье, 23 июня, боевики атаковали Махачкалу и Дербент. На фоне терактов, жертвами которых стали более 15 человек, в Дагестане вводили режим контртеррористической операции (КТО).

Позднее бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал информацию о связи террориста, атаковавшего Махачкалу и Дербент, со школой единоборств Eagles MMA. Спортсмен подтвердил, что террорист занимался в его школе, однако подчеркнул, что тот побывал только на одной тренировке.

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      Евгений Силаев
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