Россиянин Бобровский рассказал о победном финале НХЛ

Вратарь «Флориды» Бобровский: после 3-3 в серии было чувство, что все — конец

Российский вратарь «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский рассказал о победном финале Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерс». Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

«Было нелегко. После того как счет стал 3-3, было точно такое же ощущение, как в прошлом году, после пятой игры против "Вегаса". Было чувство, что все — конец», — поделился Бобровский.

Бобровский отметил, что важным стало решение тренера вратарей «Флориды» дать ему дополнительный выходной. По словам голкипера, именно благодаря этому он расслабился и хорошо подготовился к решающему матчу серии.

25 июня «Флорида» победила «Эдмонтон» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ. Изначально команда из Флориды лидировала в серии до четырех побед со счетом 3-0, но Ойлерс выиграли три поединка подряд и сравняли счет в серии.

Решающая встреча прошла на домашней арене «Флориды» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Российский защитник «Пантерс» Дмитрий Куликов отметился ассистом, а Бобровский отразил 23 броска из 24-х. Кроме них, обладателем Кубка Стэнли в составе клуба стал еще один россиянин Владимир Тарасенко.

Бобровский и Куликов выиграли Кубок Стэнли впервые в карьере, Тарасенко брал трофей в 2019 году в составе «Сент-Луис Блюз».