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05:28, 29 июня 2024Бывший СССР

Российские военные создали под Херсоном полуподземную пекарню

РИА Новости: российские военные создали под Херсоном полуподземную пекарню

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Российские военные создали под Херсоном полуподземную пекарню, продукция которой доставляется бойцам на передовой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на солдата с позывным Боба.

По его словам, пекарня ежедневно производит 100-150 килограмм хлеба в день. После приготовления его доставляют на квадроциклах на позиции российской армии у берегов Днепра.

«Это на батальон. Да, свеженький, горячий. Бойцы рады. На передке тоже особенно», — подчеркнул Боба.

Ранее 21 июня пророссийское подполье сообщило о вспышке холеры среди украинских военных в Херсоне. В больницах находятся около 100 человек, фиксируются случаи заражения и среди гражданского населения.

Впоследствии из-за информации об эпидемии Россия усилила контроль санитарно-эпидемиологической обстановки на приграничных территориях. Кроме того, в Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения был направлен запрос для подтверждения этих сообщений.

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      Евгений Силаев
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