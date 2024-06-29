РИА Новости: российские военные создали под Херсоном полуподземную пекарню

Российские военные создали под Херсоном полуподземную пекарню, продукция которой доставляется бойцам на передовой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на солдата с позывным Боба.

По его словам, пекарня ежедневно производит 100-150 килограмм хлеба в день. После приготовления его доставляют на квадроциклах на позиции российской армии у берегов Днепра.

«Это на батальон. Да, свеженький, горячий. Бойцы рады. На передке тоже особенно», — подчеркнул Боба.

Ранее 21 июня пророссийское подполье сообщило о вспышке холеры среди украинских военных в Херсоне. В больницах находятся около 100 человек, фиксируются случаи заражения и среди гражданского населения.

Впоследствии из-за информации об эпидемии Россия усилила контроль санитарно-эпидемиологической обстановки на приграничных территориях. Кроме того, в Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения был направлен запрос для подтверждения этих сообщений.