Суд в Боливии отправил мятежных генералов в тюрьму

Суд в Боливии дал 6 месяцев предварительного заключения мятежным генералам

Суд в Боливии назначил шесть месяцев предварительного тюремного заключения задержанным лидерам попытки военного переворота, которых обвиняют в терроризме и вооруженном мятеже. Об этом сообщил телеканал Bolivia TV.

По информации вещателя, генерал Хуан Хосе Суньига, а также Хуан Арнес и Эдисон Ираоле будут заключены в тюрьму Чончокоро.

Ранее президент Боливии Луис Арсе заявил, что к попытке госпереворота в стране причастны отставные военные и гражданские лица, действующие со времен предыдущего правительства и принимавшие участие в перевороте 2019 года.

27 июня в Боливии произошла попытка государственного переворота. Военные заняли площадь Мурильо в городе Ла-Пас, где расположены правительственные здания. Экс-президент страны Эво Моралес заявил, что во главе переворота стоит генерал Хуан Хосе Суньига.