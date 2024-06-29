В России ответили на требование компенсаций Шри-Ланкой за погибших на СВО граждан. Речь идет о 17 иностранных бойцах

Шри-Ланка запросила у России компенсацию за 17 граждан, погибших на СВО

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» прокомментировала требование властей Шри-Ланки к России выплатить компенсации погибшим и пострадавшим в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине иностранным военным. По ее словам, этот вопрос необходимо решать на высшем уровне.

Журова напомнила о воюющих на стороне Москвы добровольцах из других стран

Председатель комитета Госдумы по международным делам отметила, что к подобному вопросу необходим системный подход, так как в СВО участвуют добровольцы не только из Шри-Ланки.

«Неправильно будет добровольцам какой-то одной страны это компенсировать, а другим странам не компенсировать. Решение должно быть принято на высоком уровне президентом и министром обороны», — сказала она.

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Министр иностранных дел Шри-Ланки Тарака Баласурия встретился с замминистра МИД России Андреем Руденко и замминистра обороны РФ Александром Фоминым 26 и 27 июня. По данным МИД Шри-Ланки, на встрече обсуждались 17 граждан Шри-Ланки, погибшие в бою, выплата компенсаций погибшим и раненым, тяжелое положение неконтактных граждан Шри-Ланки, возможность добровольного возвращения, а также досрочное расторжение контрактов и упорядочение оплаты труда.

Шри-Ланка предложила создать рабочий комитет, который будет решать проблемы находящихся на СВО ланкийцев.

Шри-Ланка заявляла о направлении в Россию миссии после гибели граждан на Украине

В мае Шри-Ланка сообщала о планах направить в Россию миссию для расследования ситуации с гражданами, вовлеченными в конфликт на территории Украины.

Тогда утверждалось, что в конфликте на Украине погибли 16 отставных военнослужащих. Позже, в июне, представитель Минобороны страны Налин Херат заявил, что не менее 22 участвовавших в конфликте на Украине граждан Шри-Ланки дезертировали и вернулись на родину.