Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:53, 29 июня 2024Россия

В России ответили на требование компенсаций Шри-Ланкой за погибших на СВО граждан. Речь идет о 17 иностранных бойцах

Шри-Ланка запросила у России компенсацию за 17 граждан, погибших на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» прокомментировала требование властей Шри-Ланки к России выплатить компенсации погибшим и пострадавшим в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине иностранным военным. По ее словам, этот вопрос необходимо решать на высшем уровне.

Журова напомнила о воюющих на стороне Москвы добровольцах из других стран

Председатель комитета Госдумы по международным делам отметила, что к подобному вопросу необходим системный подход, так как в СВО участвуют добровольцы не только из Шри-Ланки.

«Неправильно будет добровольцам какой-то одной страны это компенсировать, а другим странам не компенсировать. Решение должно быть принято на высоком уровне президентом и министром обороны», — сказала она.

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Министр иностранных дел Шри-Ланки Тарака Баласурия встретился с замминистра МИД России Андреем Руденко и замминистра обороны РФ Александром Фоминым 26 и 27 июня. По данным МИД Шри-Ланки, на встрече обсуждались 17 граждан Шри-Ланки, погибшие в бою, выплата компенсаций погибшим и раненым, тяжелое положение неконтактных граждан Шри-Ланки, возможность добровольного возвращения, а также досрочное расторжение контрактов и упорядочение оплаты труда.

Шри-Ланка предложила создать рабочий комитет, который будет решать проблемы находящихся на СВО ланкийцев.

Шри-Ланка заявляла о направлении в Россию миссии после гибели граждан на Украине

В мае Шри-Ланка сообщала о планах направить в Россию миссию для расследования ситуации с гражданами, вовлеченными в конфликт на территории Украины.

Материалы по теме:
«Я в школе еще понял: будет война» Народный губернатор Донбасса — о создании ДНР и начале боевых действий на Украине
«Я в школе еще понял: будет война»Народный губернатор Донбасса — о создании ДНР и начале боевых действий на Украине
18 июня 2024
«Я выступаю в роли рупора» Как участник СВО помогает ветеранам получить полагающиеся им льготы
«Я выступаю в роли рупора»Как участник СВО помогает ветеранам получить полагающиеся им льготы
14 апреля 2024

Тогда утверждалось, что в конфликте на Украине погибли 16 отставных военнослужащих. Позже, в июне, представитель Минобороны страны Налин Херат заявил, что не менее 22 участвовавших в конфликте на Украине граждан Шри-Ланки дезертировали и вернулись на родину.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России ответили на требование компенсаций Шри-Ланкой за погибших на СВО граждан. Речь идет о 17 иностранных бойцах

      В Киеве задержали взорвавшего гранату мужчину

      Журнал Time описал ситуацию с Байденом словом «паника»

      Украинские военные расстреляли группу беженцев в ДНР

      Белорусскую делегацию не пустили на сессию парламентской ассамблеи ОБСЕ

      Грузовой поезд сошел с рельсов под российским городом

      ПСЖ собрался заплатить 250 миллионов евро за 16-летнего футболиста

      Бизнесмен предрек скорый крах США

      Стали известны подробности о пострадавших после атаки ВСУ в Севастополе

      Рогов высказался о мирном плане Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше