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11:45, 29 июня 2024Россия

В России высказались о компенсации пострадавшим и погибшим на СВО гражданам Шри-Ланки

Депутат Журова: вопрос компенсаций иностранным бойцам СВО надо решать системно

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вопрос компенсаций иностранным участникам специальной военной операции (СВО) власти России должны решать системно и на высшем уровне, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на требование выплат Шри-Ланки за погибших и пострадавших в украинском конфликте соотечественников, воевавших на стороне Москвы.

«В индивидуальном порядке это не разберешь. Тут нужно системно всем, а не только гражданам Шри-Ланки, потому что, как я понимаю, добровольцы есть не только из Шри-Ланки. Неправильно будет добровольцам какой-то одной страны это компенсировать, а другим странам не компенсировать. Решение должно быть принято на высоком уровне президентом и министром обороны», — сказала депутат.

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19 июня 2024
Шри-Ланка запросила у России компенсацию за погибших и пострадавших в СВО граждан. Как проходили переговоры?
Шри-Ланка запросила у России компенсацию за погибших и пострадавших в СВО граждан. Как проходили переговоры?
Сегодня

Власти Шри-Ланки потребовали от России компенсации за погибших и раненых сограждан во время специальной военной операции. МИД страны на своем сайте сообщил, что глава ведомства Тарака Баласурия встретился с заместителем министра МИД России Андреем Руденко и заместителем министра обороны России Александром Фоминым.

Во время встречи стороны обсудили вопрос выплат семьям 17 погибших ланкийцев и тем, кто был ранен, а также подняли тему досрочного расторжения контрактов.

МИД России 26 июня также отчитался о встрече с делегацией Шри-Ланки, однако в ведомстве не сообщали об обсуждении темы компенсаций. «В ходе беседы обсуждены наиболее актуальные вопросы российско-ланкийской повестки дня, подтверждена обоюдная заинтересованность в поддержании динамики двустороннего диалога, в том числе в политической и торгово-экономической сферах», — сообщили там об итогах переговоров.

В мае власти Шри-Ланки заявили, что направят в Россию комиссию для расследования ситуации с гражданами, вовлеченными в конфликт на территории Украины. В МИД страны сообщали, что «контрабандисты обманным путем переправляли людей в Россию, привлекая их ложными обещаниями, например перспективой получения российского гражданства». Также руководство азиатской страны связывалось по этому вопросу с Киевом.

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