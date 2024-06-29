В США заключили миллиардный контракт на выпуск ракет ПВО Patriot

Армия США заключила контракт на производство ракет ПВО Patriot на $4,5 млрд

Армия США заключила контракт с компанией Lockheed Martin на производство 870 ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск страны.

Сумма сделки по созданию модернизированных ракет PAC-3 MSE составляет 4,5 миллиарда долларов.

Как заявил помощник американского министра армии Дуглас Буш, контракт позволит расширить производственные мощности для системы Patriot, «которая имеет жизненно важное значение для поддержки армии США, а также Украины и других союзников по всему миру».

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует отправить Украине вторую батарею ПВО Patriot, в данный момент комплексы находятся на заранее подготовленных складах вооружений в Польше.