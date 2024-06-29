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08:30, 29 июня 2024Бывший СССР

Молдавия захотела ввести визовый режим с Россией до выборов

Молдавия захотела до президентских выборов ввести визовый режим с Россией

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Власти Молдавии захотели до президентских выборов ввести визовый режим с Россией. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье в своем Telegram-канале.

Ранее депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов заявил, что Молдавия готовит Вооруженные силы (ВС) к возможной войне против России и Приднестровья.

До этого лидер оппозиционного в Молдавии политблока «Победа-Виктория» Илан Шор призвал восстановить многосторонние связи с Москвой. Шор отметил, что добрососедские отношения с Россией — «не просто дань нашей общей истории, это стратегический взгляд на будущее Молдовы».

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      Юлия Мискевич
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