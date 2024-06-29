Захарова оценила дебаты Байдена и Трампа фразой «чего-то не хватало»

Захарова о дебатах Байдена и Трампа: чего-то не хватало, может, Нэнси Пелоси

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила предвыборные дебаты между действующим президентом США Джо Байденом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом фразой «чего-то не хватало». На эту тему дипломат высказалась в своем Telegram-канале.

«Заставила себя досмотреть до конца "дебаты" Байдена и Трампа. Чего-то не хватало. Может, [бывшего спикера Палаты представителей в Конгрессе] Нэнси Пэлоси», — написала Захарова.

В ночь на 28 июня по московскому времени прошли дебаты Байдена и Трампа. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Во время дебатов действующий американский лидер назвал своего конкурента «сосунком и лузером», а бывший глава государства обвинил президента в развязывании конфликта на Украине.