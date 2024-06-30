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10:13, 30 июня 2024Спорт

Бразилец Перейра нокаутировал чеха Прохазку в главном поединке UFC 303

Бой Перейры и Прохазки завершился победой бразильца нокаутом во втором раунде

Фото: Frank Franklin II / AP

Бразилец Алекс Перейра нокаутировал чеха Иржи Прохазку в главном поединке турнира абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой завершился в начале второго раунда. Перейра попал хай-киком по голове соперника, чех упал на канвас, а затем бразилец его добил.

Перейра — действующий чемпион UFC в полутяжелом весе. За карьеру в смешанных единоборствах (ММА) у бразильца 11 побед и 2 поражения. У чеха Прохазки — 30 побед и 5 поражений, один поединок с его участием завершился вничью.

Ранее бойцы уже дрались друг с другом. На турнире UFC 295 в поединке за вакантный пояс чемпиона в полутяжелом весе Перейра также победил нокаутом во втором раунде.

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      Илья Костин
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