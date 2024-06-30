Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:39, 30 июня 2024Россия

В Коми простились с погибшими при сходе поезда

В Инте простились с погибшими при сходе поезда с рельсов

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Власти города Инта в Коми сообщили, что 29 июня, в субботу, прошло прощание с погибшими пассажирами поезда ВоркутаНовороссийск, вагоны которого сошли с рельсов в республике. Об этом написала администрация в официальном Telegram-канале.

«Инта простилась с погибшими в аварии на железной дороге. Сегодня тела погибших были отправлены их близким в разные города. Прощание проходило на площади Ленина и на вокзале», — отмечается в публикации.

Пассажирский поезд №511 Воркута — Новороссийск сошел с рельсов вечером 26 июня. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. Причиной аварии называли подмыв почвы из-за обильных осадков.

Жертвами ЧП стали три человека. Одна из них, 16-летняя девушка, некоторое время считалась пропавшей без вести.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные ударили по месту разгрузки эшелона ВСУ. Уничтожена военная техника, включая машины США

      В человеческом мозге обнаружили центр выживания

      В Британии захотели расследовать вмешательство пророссийских блогеров в выборы

      Раскрыта реакция офиса Зеленского на дебаты в США

      Маск резко ответил на упрек сторонника Украины

      В российском регионе объявили воздушную опасность

      В США заверили в восстановлении России от санкций

      В Коми простились с погибшими при сходе поезда

      Рогов сообщил об обстреле Токмака со стороны ВСУ

      Выступление идеолога Brexit сорвалось из-за плаката с Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше