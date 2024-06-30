В Коми простились с погибшими при сходе поезда

Власти города Инта в Коми сообщили, что 29 июня, в субботу, прошло прощание с погибшими пассажирами поезда Воркута — Новороссийск, вагоны которого сошли с рельсов в республике. Об этом написала администрация в официальном Telegram-канале.
«Инта простилась с погибшими в аварии на железной дороге. Сегодня тела погибших были отправлены их близким в разные города. Прощание проходило на площади Ленина и на вокзале», — отмечается в публикации.
Пассажирский поезд №511 Воркута — Новороссийск сошел с рельсов вечером 26 июня. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. Причиной аварии называли подмыв почвы из-за обильных осадков.
Жертвами ЧП стали три человека. Одна из них, 16-летняя девушка, некоторое время считалась пропавшей без вести.