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20:18, 1 июля 2024Спорт

Акинфеев оценил выступление сборной Грузии на Евро-2024

Акинфеев заявил, что сборная Грузии очень достойно сыграла на Евро-2024

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев оценил выступление сборной Грузии на чемпионате Европы 2024 года. Его слова приводит РБК Спорт.

По мнению российского голкипера, грузины сыграли на турнире очень достойно. Акинфеев персонально выделил вратаря Георгия Мамардашвили. «Думаю, что его ждет большое будущее, а многие европейские клубы будут пытаться заполучить его. Поэтому грузинам — не переживать. Все будет хорошо. И так вышли из группы, прыгнули выше головы», — заявил он.

Грузия 30 июня проиграла Испании в матче 1/8 финала Евро. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу испанцев.

Грузинская команда впервые в истории завоевала путевку в финальную часть чемпионата Европы. Сборная вышла в плей-офф из группы с третьего места, набрав в трех матчах четыре очка. В последнем туре группового этапа грузины обыграли португальцев (2:0).

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      Алексей Гусев
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