Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:33, 1 июля 2024Экономика

Биржевые цены на бензин в России ускорили рост

Стоимость бензина на СПбМТСБ ускорила рост после разрешения экспорта в июле

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник, 1 июля, рост стоимости бензина ускорился по сравнению с результатами последних недель, свидетельствуют данные площадки.

Бензин сорта Аи-92 подорожал на 2,44 процента, до 53 809 рублей, а сорт Аи-95 — на 1,91 процента, до 64 629 рублей. За прошлый месяц их стоимость выросла на 10,7 процента и 16 процентов соответственно.

В настоящее время обе марки приближаются к максимумам с начала года, которые наблюдались в марте. Усиление роста наблюдается на фоне продления приостановки запрета на экспорт бензина, о котором правительство России объявило в субботу.

Представитель Минэнерго, комментируя это решение, объяснил, что принятые ранее меры позволили насытить внутренний рынок, из-за чего продолжение экспорта не приведет к дефициту топлива в стране.

Отправку бензина иностранным покупателям запретили с 1 марта по 31 августа из-за большого количества внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), что в том числе связано с атаками беспилотников. С 20 мая до 30 июня действие запрета временно приостановили. С того момента биржевые цены на бензин начали расти.

Главным доводом в пользу разрешения экспорта стало сокращение дохода нефтяных компаний и, соответственно, бюджета, так как стоимость топлива на внутреннем рынке значительно ниже, чем за рубежом.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о минометной атаке ВСУ на крупное российское предприятие

      Глава МИД Германии резко высказалась о планах Путина в Европе

      Предсказаны масштабы падения выдачи ипотеки в России

      Неподготовленность Харьковской области к обороне объяснили

      Живущая в Европе юмористка пожаловалась на тоску по родине

      В Белгородской области без света оставались 240 тысяч человек

      Военкор объяснил значение взятия под контроль населенных пунктов в ДНР и под Харьковом

      В России 15-летнего школьника назвали украинским шпионом и едва не задушили

      Россиян возмутили наряды школьниц на детском конкурсе красоты

      Биржевые цены на бензин в России ускорили рост

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше