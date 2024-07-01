Биржевые цены на бензин в России ускорили рост

Стоимость бензина на СПбМТСБ ускорила рост после разрешения экспорта в июле

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник, 1 июля, рост стоимости бензина ускорился по сравнению с результатами последних недель, свидетельствуют данные площадки.

Бензин сорта Аи-92 подорожал на 2,44 процента, до 53 809 рублей, а сорт Аи-95 — на 1,91 процента, до 64 629 рублей. За прошлый месяц их стоимость выросла на 10,7 процента и 16 процентов соответственно.

В настоящее время обе марки приближаются к максимумам с начала года, которые наблюдались в марте. Усиление роста наблюдается на фоне продления приостановки запрета на экспорт бензина, о котором правительство России объявило в субботу.

Представитель Минэнерго, комментируя это решение, объяснил, что принятые ранее меры позволили насытить внутренний рынок, из-за чего продолжение экспорта не приведет к дефициту топлива в стране.

Отправку бензина иностранным покупателям запретили с 1 марта по 31 августа из-за большого количества внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), что в том числе связано с атаками беспилотников. С 20 мая до 30 июня действие запрета временно приостановили. С того момента биржевые цены на бензин начали расти.

Главным доводом в пользу разрешения экспорта стало сокращение дохода нефтяных компаний и, соответственно, бюджета, так как стоимость топлива на внутреннем рынке значительно ниже, чем за рубежом.