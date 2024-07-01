Двух граждан Казахстана осудили в России за диверсию на железной дороге

В Москве двум гражданам Казахстана дали по 13 лет за диверсию на железной дороге

Московский городской суд огласил приговор в отношении двух граждан Казахстана Александра Абрама и Эдуарда Бурдилова, устроивших диверсию на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Мужчин признали виновными по пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой») УК РФ. Другие детали дела не раскрываются.

Согласно решению суда, оба фигуранта получили по 13 лет лишения свободы. При этом Абрам будет отбывать в тюрьме первые четыре года, а Бурдилов — первые пять лет от общего срока. Оставшиеся девять и восемь лет соответственно они проведут в колонии строгого режима. Уточняется, что суд также удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевшей стороны.

Ранее Челябинский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы местного жителя, виновного в совершении одной диверсии на железной дороге и в приготовлении ко второй.