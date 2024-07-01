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10:56, 2 июля 2024Наука и техника

Обнаружены новые галактики-спутники Млечного Пути

Телескоп Subaru обнаружил новые галактики-спутники Млечного Пути

Фото: Brantley Neal / Unsplash

Международная группа астрономов обнаружила две новые галактики-спутники Млечного Пути. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan.

Наблюдения были проведены в рамках проекта по решению проблемы отсутствующих спутников, которая заключается в том, что у Млечного Пути меньше галактик-спутников, чем предсказывает стандартная модель темной материи. Для исследования была использована камера Hyper Suprime-Cam (HSC) на телескопе Subaru (Гавайи), с помощью которого ранее были выявлены три карликовые галактики.

Новые галактики были названы Дева III и Секстант II. Всего различными исследовательскими группами было обнаружено девять галактик-спутников, однако это число все еще слишком маленькое. Согласно модели темной материи, всего должно существовать около 220 галактик-спутников.

Тем не менее распределение известных галактик указывает на возможное существование до 500 галактик-спутников вокруг Млечного Пути. Это ставит перед астрономами новую проблему, связанную со слишком большим количеством спутников. Для более точного подсчета галактик необходимы изображения с более высоким разрешением, которые могут быть получены обсерваторией Веры К. Рубин в Чили.

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      Александр Еникеев
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