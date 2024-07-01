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10:34, 1 июля 2024Экономика

Названы последствия перегрева российской экономики

ЦМАКП: борьба с перегревом экономики РФ приведет к снижению темпов роста ВВП

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Политика российских властей, направленная на борьбу с перегревом национальной экономики, вкупе с сохранением санкционного давления со стороны западных стран приведет к снижению темпов роста ВВП и уменьшению объема инвестиций. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Подобные выводы были представлены в докладе экспертов «Что дальше? Вызовы среднесрочного периода на 2024-2027 гг.». В нем аналитики назвали три возможных сценария развития российской экономики на этот период времени.

В качестве наиболее вероятного (35 процентов) они выделили сценарий под названием «предотвращающий перегрев». Он предполагает сохранение западных санкций, ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) руководства Центробанка (ЦБ) и бюджетные ограничения. При подобных условиях ежегодные темпы роста российского ВВП составят 1,5-1,7 процента, инвестиций — на 2 процента. Этого «совершенно недостаточно» для обеспечения устойчивой экономической безопасности России, пришли к выводу эксперты.

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Второй возможный сценарий («максимальный») подразумевает «размытие» санкционного режима и приток инвестиций на внутреннем рынке РФ. При таком раскладе темпы роста российской экономики будут составлять 2-2,5 процента ежегодно преимущественно за счет увеличения потребления домохозяйств, инвестиций — 4-4,5 процента.

Третий сценарий («продолжение 2023 г.», вероятность 21 процента) предполагает сохранение внешних ограничений на прежнем уровне и стабилизацию кризисного стимулирования инвестиций со стороны государства. При подобном развитии событий ежегодный рост ВВП России составит 2-2,1 процента вложений в экономику. Наиболее выгодным из всех вышеперечисленных сценариев аналитики ЦМАКП назвали «максимальный», однако его вероятность является минимальной и составляет всего 4 процента.

Ранее первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин назвал полное прекращение трансграничных платежей главным условием краха российской экономики. На этом фоне он призвал использовать все возможные инструменты для решения этой проблемы, включая задействование криптовалют при проведении торговых операций и валютные свопы между центробанками.

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