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12:30, 1 июля 2024Забота о себе

Названы симптомы одной из самых заразных болезней в мире

The Sun: на начальном этапе симптомы кори очень похожи на проявления простуды

Фото: Bermix Studio / Unsplash

Корь, которую врачи называют одной из самых заразных болезней в мире, можно легко перепутать с обычной простудой из-за схожих симптомов. Признаки этого опасного заболевания на начальном этапе назвало издание The Sun со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании.

Корь передается воздушно-капельным путем и поражает в основном детей, говорится в сообщении. В особо тяжелых случаях болезнь может стать причиной летального исхода, поэтому очень важно распознать ее как можно быстрее. Однако ранняя диагностика осложняется тем, что первые симптомы очень похожи на проявления ОРВИ.

Сначала у пациентов поднимается температура, затем появляются насморк, заложенность носа, кашель и чихание, глаза могут воспалиться, покраснеть и слезиться.

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Небольшие белые пятна на внутренней стороне щек и на внутренней поверхности губ могут сформироваться только спустя некоторое время. После этого обычно появляется красная или коричневая сыпь — на лице и за ушами, а затем и по всему телу.

По словам врачей, осложнения кори случаются нечасто, но они тяжелы. У пациентов могут развиться пневмония, менингит и слепота.

Ранее врач Ольга Уланкина предупредила об осложнениях отита. По ее словам, эта болезнь может стать причиной абсцесса мозга.

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      Вера Владзиевская
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