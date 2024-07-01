Португалия в серии пенальти обыграла Словению и вышла в 1/4 финала Евро-2024

Сборная Португалии в серии пенальти обыграла Словению и вышла в 1/4 финала Евро

Португалия в серии пенальти победила Словению в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 1 июля, во Франкфурте. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В первом овертайме португальцы получили право на пенальти, но Криштиану Роналду его не реализовал.

Таким образом, счет не поменялся, и судьба встречи решалась в серии пенальти. Там Роналду пробил точно, а его команда победила со счетом 3:0.

Португалия на нынешнем Евро вышла из группы с первого места, набрав шесть очков в трех матчах. Словаки в своем квартете стали третьими с тремя очками. В 1/4 финала Португалия сыграет с Францией.

Сборная Португалии стала чемпионом Европы в 2016 году. Словения никогда не побеждала на турнире.