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10:22, 1 июля 2024Мир

Стало известно о новом плане страны НАТО против России

ABC: Испания перебросила в Словакию солдат в рамках усилий НАТО против России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Borja Suarez / Reuters

Испания перебросила в Словакию своих солдат в рамках усилий НАТО против России. Об этом сообщает ABC.

«Вместе с усилиями НАТО присутствие Испании на восточном фланге альянса росло в геометрической прогрессии. Последний шаг — это развертывание в Словакии [испанского] контингента, состоящего из более чем 780 солдат», — говорится в материале.

Отмечается, что в «многонациональный батальон», созданный Мадридом, входят португальские, чешские, словацкие и словенские военные.

Ранее исполняющий обязанности директора департамента Общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин заявил, что страны-члены НАТО наращивают свою военную мощь под предлогом якобы исходящей от России угрозы.

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      Виктория Кондратьева
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