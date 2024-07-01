В «Барселоне» заинтересовались игроком «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда заинтересовал «Барселону»

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Полин Галанс на своей странице в соцсети X.

По информации источника, в трансфере 28-летнего хавбека заинтересован новый главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик. Отмечается, что Бонгонда может стать заменой вингеру Ансу Фати.

Бонгонда выступает за «Спартак» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне он провел за столичный клуб 35 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

Бонгонда родился в Бельгии, однако играет за сборную ДР Конго. На клубном уровне он ранее выступал за «Зюлте-Варегем», «Сельту», «Трабзонспор», «Генк» и «Кадис». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.