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20:54, 1 июля 2024Россия

В России пять человек пострадали при попадании снаряда ВСУ в жилой дом

Пять человек пострадали при попадании снаряда ВСУ в жилой дом Белгороде

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Пять человек получили травмы при попадании снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в жилой дом в Белгороде. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По ее информации, снаряд попал в жилой дом на улице Буханова. В этот момент в здании находились пять человек — четверо женщин и один мужчина. Пострадавших доставили в больницу с баротравмами и черепно-мозговыми травмами. Других подробностей об их состоянии не приводится.

Вечером 1 июля в Белгороде произошла серия взрывов, сообщалось о работе средств противовоздушной обороны. В городе и его окрестностях более получаса звучал сигнал ракетной опасности.

Примерно в то же время четыре хутора в Шебекинском городском округе Белгородской области остались без газа из-за атаки ВСУ. Авария произошла после того, как FPV-дрон повредил линию газоснабжения.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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