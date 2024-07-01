Губернатор Развожаев заявил об объявлении в Севастополе воздушной тревоги

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал Развожаев. Других подробностей об обстановке в городе он не привел.

На фоне объявления тревоги морской и наземный пассажирский транспорт приостановил движение. При этом сообщений о перекрытии движения по Крымскому мосту пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Севастополе охранник торгового центра «Московский» выгнал людей из здания во время воздушной тревоги. Тем временем в Севастополе планируют ввести штрафы за недопуск в укрытия при тревоге. Физических лиц предлагается штрафовать на 3-5 тысяч рублей, должностных лиц — на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, организации — до 300 тысяч рублей.