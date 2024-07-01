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18:49, 1 июля 2024Бывший СССР

Зеленский оказался недоволен новым главкомом ВСУ

NV: Зеленский недоволен новым главкомом ВСУ Сырским

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас «в целом не сильно в восторге» от главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом пишет NV со ссылкой на источник в команде главы государства.

По словам источника, недовольство Зеленского и его офиса связаны с неудачной подготовкой Сырским ВСУ к наступлению россиян на Харьковщине, а также с рядом других вопросов. Однако, как отметил собеседник, в ближайшее время главкома «вряд ли будут снимать с должности».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая подала заявление в Государственное бюро расследований на главкома ВСУ. Она обвинила Сырского в препятствовании посещению находящихся в прифронтовой зоне подразделений. Кроме того, Безуглая заявила о «круговой генеральской поруке» в ВСУ под руководством Сырского.

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      Анастасия Яланская
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