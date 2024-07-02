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18:29, 2 июля 2024Ценности

Анастасия Ивлеева показала фигуру в купальнике

Блогерша Анастасия Ивлеева показала фигуру в черном раздельном купальнике

Кадр: @_agentgirl_

Российская блогерша Анастасия Ивлеева показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

В размещенной публикации звезда спускалась по деревянной лестнице в водоем, надев раздельный купальник черного цвета, состоящий из бюстгальтера и трусов с низкой посадкой. При этом инфлюэнсерша продемонстрировала подтянутое тело.

В мае стилист оценил новый имидж Ивлеевой фразой «как смыть грязь». Александр Данилов заявил, что раньше знаменитость была похожа на Миранду Пристли из фильма «Дьявол носит Prada», роль которой исполнила американская актриса Мерил Стрип. Однако после преображения, как считает эксперт, Ивлеева помолодела.

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      Екатерина Ештокина
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