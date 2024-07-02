Белый дом оценил наличие у Байдена деменции

Белый дом заявил об отсутствии у Байдена деменции и других подобных заболеваний

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, оценивая состояние здоровья президента США Джо Байдена, заявила об отсутствии у главы государства дегенеративных заболеваний, деменции, болезни Альцгеймера и других подобных болезней. Трансляцию брифинга проводил телеканал C-SPAN.

«У меня есть ответ для вас. Вы готовы к нему? Ответ — нет», — сказала представитель американской администрации.

Ранее Жан-Пьер заверила, что в день дебатов с бывшим лидером США Дональдом Трампом Байден не находился под влиянием медицинских препаратов.

Байден в своем предвыборном ролике рассказал, что может встать на ноги после тяжелого падения. Он признал, что является уже не молодым человеком, но при этом способным выполнять возложенную на него работу.