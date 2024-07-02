Футболист Артем Дзюба призвал людей перестать жаловаться на погоду

Футболист Артем Дзюба обратился к подписчикам в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и призвал их перестать жаловаться.

«Погода просто прекрасная. Все говорят: "Жара, жара…" Жалуются. Когда у нас постоянно холода, то все: "Ой, скорее бы было солнышко, жарко". Как только оно появляется — все начинают жаловаться», — сказал Дзюба, добавив, что не понимает этого. Спортсмен предложил людям улыбаться, думать только о хорошем и наслаждаться летом.

Ранее Дзюба высказался о хейтерах. Футболист заявил, что не видит смысла отвечать критикам, так как это они следят за ним, а не он за ними.

29 мая московский «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы. Форвард представлял команду с февраля 2023-го.