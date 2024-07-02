Европа вернула пошлины на украинские яйца

ЕС вернул пошлины на сахар и куриные яйца с Украины из-за превышения лимитов

Европа вернула ввозные пошлины на ряд украинской сельскохозяйственной продукции. Причиной для восстановления меры стало превышение лимитов импорта, со ссылкой на официальный журнал Евросоюза сообщает РИА Новости.

Тарифы на украинские сахар и куриные яйца восстановили до конца 2024 года. Месяцем ранее Еврокомиссия вернула ввозные пошлины на украинский овес.

В июне 2022 года Евросоюз сроком на один год приостановил взимание пошлин с импортируемой с Украины продукции — так объединение рассчитывало помочь Киеву увеличить объемы экспорта. Такая мера повредила местным фермерам, которые многократно жаловались на невозможность конкурировать с дешевой продукцией, поставляемой из-за рубежа. Так, во Франции пожаловались на недобросовестную конкуренцию со стороны Украины. Несмотря на протесты, в конце мая 2023 года беспошлинный ввоз продлили еще на год.

Чтобы поддержать Украину и одновременно защитить отечественные рынки, власти региона предусмотрели возможность экстренного возвращения квот и пошлин на поставки, если поток сельскохозяйственных товаров станет чрезмерным и будет угрожать стабильности сообщества. Новое соглашение подразумевает возможность досрочного введения тарифов в отношении кур, яиц, сахара, овса, кукурузы, всех видов крупы и меда, если объем их импорта в страны ЕС превысит средний показатель за второе полугодие 2021 года.

В апреле ЕС закупил на Украине пищевые отходы на рекордную за всю историю их взаимной торговли 86 миллионов евро. По сравнению с мартом, показатель вырос почти на треть — сразу на 27 процентов. Большую часть поставок в апреле составили жмыхи и другие твердые отходы, которые получают при извлечении растительных жиров или масел. Их доля составила 71 процент от всех украинских поставок отходов пищевой промышленности в ЕС.