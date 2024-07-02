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22:19, 2 июля 2024Мир

В Пентагоне высказались об обучении украинцев пилотированию истребителей F-16

Пентагон: более дюжины украинцев обучаются пилотированию истребителей F-16

Фото: Amir Cohen / Reuters

Более дюжины украинцев обучаются пилотированию истребителей F-16, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, украинским военным и инструкторам предстоит много работы. «Сейчас более дюжины пилотов обучаются в США и Дании на F-16», — высказался он.

Райдер добавил, что часть украинских пилотов закончила курс в США и отправилась в Европу для продолжения обучения.

Ранее Румыния решила покрыть расходы на обучение пилотов ВСУ управлению американскими истребителями F-16. Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина может начать использовать авиабазы в Румынии для операций истребителей F-16.

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      Марина Совина
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