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08:59, 2 июля 2024Бывший СССР

Блогер из Казахстана умер в Киеве после покушения. Он годами критиковал Токаева и обвинял его в работе на Россию

Жена журналиста Садыкова заявила о его смерти в Киеве после покушения
СюжетПротесты в Казахстане

Кадр: Гуля Поготова / YouTube

Казахстанский блогер и оппозиционер Айдос Садыков умер в больнице в Киеве после покушения на него. Неизвестный 18 июня несколько раз выстрелил в активиста, несколько дней он находился в реанимации. Украина объявила в международный розыск двух граждан Казахстана, подозреваемых в убийстве Садыкова.

Киллер стрелял в Садыкова, когда тот вместе с женой находился у дома

Супруга Садыкова Наталья 18 июня сообщила о покушении на блогера. «Сегодня в Киеве, около собственного дома было совершено покушение на Айдоса Садыкова», — написала она в соцсетях.

Неизвестный произвел несколько выстрелов в оппозиционера, когда он подходил к своему автомобилю в Шевченковском районе Киева. По данным журналистов, киллер использовал глушитель. Садыкова госпитализировали в тяжелом состоянии, его жена не пострадала.

Айдос Садыков и его супруга Наталья Садыкова

Айдос Садыков и его супруга Наталья Садыкова. Фото: @sadykovanatalya

Генпрокуратура Украины объявила в международный розыск двух граждан Казахстана, подозреваемых в покушении на Садыкова, сообщает портал «Ак Жайык». По данным следователей, они прибыли на Украину 2 июня, после чего организовали слежку за Садыковым. Подозреваемые покинули страну в день совершения покушения.

Один из подозреваемых был задержан в Казахстане 22 июня: он самостоятельно обратился в полицию. Власти отказались выдавать его Украине и добавили, что правоохранительные органы двух стран будут активно взаимодействовать, будут расследовать дело.

Садыков переехал на Украину в 2014 году

Садыков являлся автором крупного оппозиционного Telegram-канала «Басе», он также вел одноименный YouTube-канал. Активист критиковал власти Казахстана, в том числе действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева. В одном из последних видео Садыков назвал Токаева «марионеткой в руках российского влияния».

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Блогер вместе с супругой переехал на Украину в 2014 году после возбуждения уголовного дела в отношении Натальи Садыковой. Активист также заявлял, что подвергался уголовному преследованию по политическим мотивам.

В январе 2022 года он поддержал протесты в Казахстане, в результате которых в страну были введены войска ОДКБ. На родине Садыков был объявлен в розыск за «разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни». До этого он провел два года в тюрьме за хулиганство.

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