Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:23, 2 июля 2024Мир

В России отреагировали на сообщения о дипломатической победе Путина

Депутат Чепа: визит Моди в РФ говорит о готовности к развитию отношений
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил сообщения СМИ о «крупной дипломатической победе» президента России Владимира Путина — визите премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву для встречи с российским лидером. В беседе с «Лентой.ру» депутат пояснил, что поездка индийского премьера в Россию говорит о готовности государств к развитию двусторонних отношений.

Ранее агентство Bloomberg писало, что визит премьер-министра Индии Нарендра Моди является крупной дипломатической победой президента России Владимира Путина.

«Мы высоко оцениваем отношения стран БРИКС в целом, хотя, конечно, есть определенные вопросы, потому что это союз, который работает в интересах каждой страны-участницы. В рамках БРИКС очень важны и двусторонние отношения. Индия, которая наравне с Китаем является одной из крупнейших по численности стран в мире, является определенным полюсом в многополярном мире», — пояснил Чепа.

Это очень важно со стороны Индии, если ее лидер посещает Россию, и это говорит о том, что мы и индийцы очень высоко ценим наше сотрудничество и готовы развивать его в дальнейшем

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

25 июня стало известно, что Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву, которая подчеркнет взаимодействие между Индией и Россией.

«Поездка Моди значительна не только потому, что это отдельный визит (это означает, что он не приурочен к саммиту БРИКС, который, как ожидается, состоится в Казани в октябре), но и потому, что он состоится вскоре после того, как он возглавил правительство на третий срок и после того, как президент России Владимир Путин был переизбран в пятый раз в марте», — сообщало издание Tribune India со ссылкой на источники.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      «Об этом уже знает и наш враг». В Генштабе России назвали возможный срок завершения СВО

      Участника «Болотного дела» задержали из-за тату с фразой о «русском военном корабле»

      В Харькове произошли взрывы

      В ДНР оценили ежедневные потери украинской армии

      В России собрали больше налогов

      Обвиняемые в похищении итальянца в центре Москвы дали признательные показания

      Бар в Севастополе обвинили в отказе продать воду укрывшимся от тревоги родителям с детьми

      В Европе турист получил удар ножом в горло при попытке защитить сестру от ограбления

      Обнаружена уязвимость у опасной бактерии

      Оценена вероятность запрета в России дорам и кей-попа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше