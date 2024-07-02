В России отреагировали на сообщения о дипломатической победе Путина

Депутат Чепа: визит Моди в РФ говорит о готовности к развитию отношений

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил сообщения СМИ о «крупной дипломатической победе» президента России Владимира Путина — визите премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву для встречи с российским лидером. В беседе с «Лентой.ру» депутат пояснил, что поездка индийского премьера в Россию говорит о готовности государств к развитию двусторонних отношений.

Ранее агентство Bloomberg писало, что визит премьер-министра Индии Нарендра Моди является крупной дипломатической победой президента России Владимира Путина.

«Мы высоко оцениваем отношения стран БРИКС в целом, хотя, конечно, есть определенные вопросы, потому что это союз, который работает в интересах каждой страны-участницы. В рамках БРИКС очень важны и двусторонние отношения. Индия, которая наравне с Китаем является одной из крупнейших по численности стран в мире, является определенным полюсом в многополярном мире», — пояснил Чепа.

Это очень важно со стороны Индии, если ее лидер посещает Россию, и это говорит о том, что мы и индийцы очень высоко ценим наше сотрудничество и готовы развивать его в дальнейшем Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

25 июня стало известно, что Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву, которая подчеркнет взаимодействие между Индией и Россией.

«Поездка Моди значительна не только потому, что это отдельный визит (это означает, что он не приурочен к саммиту БРИКС, который, как ожидается, состоится в Казани в октябре), но и потому, что он состоится вскоре после того, как он возглавил правительство на третий срок и после того, как президент России Владимир Путин был переизбран в пятый раз в марте», — сообщало издание Tribune India со ссылкой на источники.