Муфтий Дагестана признал существование радикалов в мечетях

Муфтий Дагестана заявил о наличии радикалов из числа прихожан мечетей

В Дагестане существуют религиозные радикалы, они являются частью прихожан местных мечетей. Этот факт признал муфтий республики Ахмад Абдулаев, фрагмент выступления которого опубликовал муфтият Дагестана в Telegram-канале.

По словам Абдулаева, все республиканские мечети можно поделить на три категории. Он пояснил, что помимо назначаемых муфтиятом имамов есть мечети, которые «нас на пушечный выстрел (...) не подпускают».

При этом наибольшую общественную опасность составляет третья категория мечетей, которые посещают люди, лояльно относящиеся к первым двум, отметил Абдулаев. «Они — без пяти минут ваххабиты, (...) они — опасные люди», — заключил он.

На встрече с участием руководства Дагестана Абдулаев анонсировал издание фетвы о запрете никаба – закрывающего лицо головного убора. Исламовед, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев в беседе с «Лентой.ру» пояснил, что, несмотря на неюридический характер этого документа, верующие не смогут его игнорировать, если только они не являются приверженцами радикальных религиозных убеждений. «После этого ношение никаба будет четким маркером ваххабитов. Раньше можно было поиграться, что некоторым так просто удобнее, — теперь будет все ясно», — сказал ученый.