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17:42, 2 июля 2024Наука и техника

При создании Российской орбитальной станции применят ИИ

РКК «Энергия»: при создании Российской орбитальной станции применят ИИ

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

При создании Российской орбитальной станции (РОС) применят искусственный интеллект (ИИ). Об этом телеканалу «Россия 24» сообщил заместитель генконструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

По его словам, ИИ представляет собой быстро развивающуюся вещь. «Будем использовать в поддержку, но в основном, конечно, своими мозгами будем работать», — заявил специалист.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что ее гендиректор Юрий Борисов утвердил график развертывания РОС с 2027 по 2033 годы. В апреле «Роскосмос» сказал, что утвердил эскизный проект РОС.

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      Иван Потапов
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