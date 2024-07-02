РКК «Энергия»: при создании Российской орбитальной станции применят ИИ

При создании Российской орбитальной станции (РОС) применят искусственный интеллект (ИИ). Об этом телеканалу «Россия 24» сообщил заместитель генконструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

По его словам, ИИ представляет собой быстро развивающуюся вещь. «Будем использовать в поддержку, но в основном, конечно, своими мозгами будем работать», — заявил специалист.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что ее гендиректор Юрий Борисов утвердил график развертывания РОС с 2027 по 2033 годы. В апреле «Роскосмос» сказал, что утвердил эскизный проект РОС.