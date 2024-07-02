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10:10, 2 июля 2024Спорт

Российская шахматистка рассказала об общении с украинками

Российская шахматистка Валентина Гунина: с украинками под камерами не общаемся

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российская шахматистка Валентина Гунина рассказала об общении с украинскими спортсменками. Ее слова приводит «Чемпионат».

Гунина поделилась, что в шахматах все довольно лояльны друг к другу, несмотря на сложность ситуации. «Мы официально под камерами не общаемся, чтобы не было потом поводов для обсуждения. Для меня нет проблем в общении, а их я прекрасно понимаю», — заявила она.

Россиянка отметила, что на чемпионате мира в Самарканде главный судья предупреждал, что в матчах с соперницами с Украины не должно быть рукопожатий. «Ну нет и нет — для меня в этом трагедии нет», — заключила Гунина.

30 декабря 2023-го Гунина стала победительницей чемпионата мира по блицу, который проходил в Самарканде. Первый титул она завоевала в 2012 году.

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